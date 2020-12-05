Pfizer сможет выпустить только половину от запланированных доз вакцины в 2020 году

Компания Pfizer до 2020 года сможет выпустить только половину от запланированного объема доз вакцины от коронавируса из-за проблем с цепочками поставок. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Согласно заявлению компании, расширение цепочки поставок сырья для вакцины заняло больше времени, чем ожидалось. Кроме того, результаты клинических испытаний появились позднее, чем ожидалось.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 61 млн заболевших, более 42,5 млн человек выздоровели, а свыше миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 2,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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