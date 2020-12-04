Голикова заявила, что власти никогда не скрывали данные по коронавирусу в России

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что российские власти никогда не скрывали данные о ситуации с коронавирусом SARS-CoV-2 в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она рассказала, что ряд «иностранных, уважаемых СМИ», осуществляющих свою деятельность в России, говорил о недостоверности официальных данных о смертности и выявляемости коронавируса в стране.

По ее словам, со стороны журналистов шли обвинения в якобы фальсификации данных со стороны Росстата, органов ЗАГСа, оперштаба.

«Так вот, я хочу сказать, что и данные оперативного штаба, и данные Росстата являются достоверными», — подчеркнула Голикова.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 65,5 млн заболевших, свыше 45,5 млн человек выздоровели, а более 1,5 млн пациентов умерли. В России выявили свыше 2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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