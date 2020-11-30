Все регионы РФ подключили к единому номеру 122 по коронавирусу

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что все российские регионы были подключены к единому номеру 122 по коронавирусу SARS-CoV-2. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, на данный момент идет настройка маршрутизации вызовов на 122.

Кроме того, он уточнил, что в тестовом режиме номер запущен в 28 регионах страны.

«После того как мы предложили регионам замкнуть на едином номере вопросы по COVID, в ежедневном режиме получаем обратную связь», — заключил Чернышенко.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 63 млн заболевших, свыше 43,5 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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