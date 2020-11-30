США заявили, что две вакцины от COVID-19 поступят в гражданский оборот до Рождества

Министр здравоохранения и соцслужб США Алекс Азар рассказал, когда вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 введут в гражданский оборот в стране. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, сразу два препарата будут готовы к проведению вакцинации американцев до Рождества, 25 декабря.

Он также заявил, что провел переговоры с губернаторами штатов при участии вице-президента страны Майкла Пенса о том, какие именно группы лиц должны пройти вакцинацию от COVID-19 в первую очередь.

Азар отметил, что речь идет о совместной вакцине американской компании Pfizer и BioNTech из Германии, а также препарате от компании Moderna.

Министр подчеркнул, что таким количеством препарата удастся привить около 20 млн граждан из уязвимых групп.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 63 млн заболевших, свыше 43,5 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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