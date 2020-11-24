Вылет самолета Петербург — Москва задержали после драки пассажиров

Вылет рейса, следовавшего из Санкт-Петербурга в Москву, был задержан из-за конфликта пассажиров. Об этом сообщает РИА «Новости».

В пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СЗФО рассказали, что виновниками задержки вылета самолета стали двое граждан Киргизии.

По предварительным данным, они не поделили место на борту.

Собеседница агентства отметила, что для разрешения конфликта были вызваны сотрудники транспортной полиции, нарушители спокойствия были сняты с рейса. По данному факту проводится проверка.

СМИ уточняет, что в результате инцидента самолет вылетел на час позже.

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