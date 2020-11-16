Путин изменил состав Совета по правам человека при президенте РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в составе Совета по правам человека при президенте. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, в СПЧ будут входить президент АО «Крибрум» Игорь Ашманов, президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирина Боровова, президент отделения МААМ Андрей Боков, а также сопредседатель координационного совета общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация соцподдержки семьи и защиты семейных ценностей» Галина Осокина и замглавреда журнала «Русский репортер» Марина Ахмедова.

Кроме того, из состава Совета по согласованию были исключены председатель президиума Московской коллегии адвокатов «Адвокатское партнерство» Юрий Костанов, Анита Соболева, Ольга Сидорович и политолог Светлана Айвазова.

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