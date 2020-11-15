Немецкие ученые назвали убивающий COVID-19 натуральный продукт

Немецкие ученые Института молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Ульма определили натуральный продукт, который убивает коронавирус SARS-CoV-2 на 97%. Результаты исследования были опубликованы в журнале bioRxiv.

Так, специалисты установили, что эффективнее всего коронавирус в организме человека убивает сок черноплодной рябины. Кроме того, сок из граната также способен убивать до 80% патогенов COVID-19.

Ученые отметили, что благоприятно влияют на ослабление коронавирусной инфекции влияют другие натуральные соки, а также зеленый чай. По их словам, эти натуральные продукты обладают кислой средой и растительными полифенолами, негативно влияющими на вирус.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 54 млн заболевших, свыше 37,5 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 1,9 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Число подтвержденных случаев коронавируса в мире превысило 54 млн

— Разработчик вакцины от COVID-19 рассказал, когда мир вернется к жизни до пандемии

— ВОЗ назвала число выявленных случаев коронавируса за сутки