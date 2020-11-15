В Омске рассказали о причинах выписки пациентки с поражением 90% легких

В облминздраве рассказали, почему из больницы была выписана бывший медик с 35-летним стажем и 90% поражения легких. Об этом сообщает РИА «Новости».

Там уточнили, что пациентка была госпитализирована в состоянии средней тяжести, однако в ходе лечения ее состояние улучшилось, температура нормализовалась, но остались жалобы на кашель.

«Несмотря на это, 13 ноября (пациентка. — «Газета.Ru») написала отказ от дальнейшего лечения по семейным обстоятельствам, о чем имеется выписка в истории болезни пациентки», — сказали в ведомстве.

В областном минздраве добавили, что женщину вернули на лечение после того, как родственники повторно привезли ее в больницу. Там подчеркнули, что наблюдается положительная динамика, пациентка получает необходимые медикаменты.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 54 млн заболевших, свыше 37,5 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 1,9 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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