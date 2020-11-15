Разработчик вакцины от COVID-19 рассказал, когда мир вернется к жизни до пандемии

Гендиректор компании BioNTech, профессор Угур Сахин рассказал, когда мир вернется к нормальной жизни, какой она была до пандемии. Об этом сообщает «Би-би-си».

По его словам, зима 2020 — 2021 года будет оставаться по-прежнему тяжелой, поскольку вакцина пока не сможет оказать большого влияния на распространение инфекции. При этом он добавил, что спустя время препарат сможет понизить распространение COVID-19 в два раза.

«Передача между людьми будет снижена с помощью такой высокоэффективной вакцины — возможно, не на 90%, но, может быть, на 50% — но мы не должны забывать, что даже это может привести к резкому сокращению распространения пандемии», — сказал Сахин.

Кроме того, он подчеркнул, что при благоприятном раскладе ожидается, что вакцина полностью покажет свою эффективность к концу 2021 года — началу 2022 года. Профессор отметил, что этого удастся добиться благодаря снижению числа новых случаев заражения к лету и росту охвата вакцинации к осени 2021 года.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 54 млн заболевших, свыше 37,5 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 1,9 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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