Роспотребнадзор не обнаружил коронавирус в продуктах

Роспотребнадзор заявил, что коронавирус SARS-CoV-2 не был обнаружен в продуктах питания в ходе проведенного исследования. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В рамках мониторинга на наличие следов коронавируса на объектах окружающей среды было проверено свыше 273 тыс. анализов проб.

«Положительных находок новой коронавирусной инфекции в продуктах питания не обнаружено», — сказано в заявлении Роспотребнадзора.

Однако положительный результат показали пробы, взятые с поверхностей в медучреждениях, магазинах и транспортных средствах. Всего выявлено 413 проб с коронавирусом.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 51,5 млн заболевших, свыше 36 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 1,8 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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