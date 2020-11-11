В России и странах СНГ могут появиться туристические маршруты, посвященные событиям ВОВ

В России могут появиться туристические маршруты, которые будут посвящены событиям Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующая инициатива была обсуждалась участниками заседания Совета по туризму государств-участников Содружества Независимых государств. Заседание проходило в формате видеоконференции.

Кроме того, на мероприятии также был поднят вопрос, связанный с проблемой восстановления туризма на территории СНГ на фоне продолжающейся пандемии коронавируса SARS-CoV-2.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 51,5 млн заболевших, свыше 36 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 1,8 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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