Власти ОАЭ разрешили употребление алкоголя и сожительство вне брака

Президент ОАЭ Халифа бен Зейд Аль Нахайян подписал указ о внесении поправок в некоторые части законов о личном статусе и гражданских отношениях и уголовного и уголовно-процессуального кодексов. Об этом сообщает издание The National.

В соответствии с новыми поправками в стране разрешено употребление алкоголя гражданами свыше 21 года как в общественных местах, так и в частном порядке, за что ранее следовало уголовное наказание.

Кроме того, к статусу уголовного преступления больше не приравнивается попытка самоубийства, а также сожительство пар вне брачного союза. При этом власти страны приняли решение об ужесточении наказания за попытку домогательства к женщине.

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