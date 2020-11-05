Глава МВД Австрии заявил о получении важной информации от ФБР по теракту в Вене

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил о получении ведомством важной информации по теракту в Вене. Об этом сообщает Kurier.

Он отметил, что значимые данные были получены в рамках «интенсивного» сотрудничества ведомства с ФБР.

«Особенно нужно отметить, что мы осуществили интенсивное сотрудничество с ФБР и со стороны ФБР получили очень важную информацию», — подчеркнул Нехаммер.

Вечером 2 ноября в центре Вены произошло несколько перестрелок, 5 человек погибли, 17 пострадали. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее терактом. В полиции сообщили, что несколько преступников с винтовками атаковали шесть объектов в Вене. Один террорист был нейтрализован. Австрийские вооруженные силы взяли на себя охрану столичных объектов. 3 ноября школьников в Вене освободили от занятий. По данным СМИ, была совершена атака на синагогу. В МВД республики сообщили, преступник симпатизировал террористической группировке ИГ (организация запрещена в России). Ранее МВД Австрии заявило, что боевик действовал в одиночку.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Глава МВД Австрии подтвердил, что устроивший теракт в Вене действовал в одиночку

— Глава МВД Австрии заявил об ошибке при передаче данных из Словакии на венского боевика

— СМИ: задержанный после теракта в Австрии россиянин сам обратился в полицию