Губернатор Подмосковья сделал прививку от COVID-19

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что прошел первую фазу вакцинации от коронавируса SARS-CoV-2. Об этом он рассказал в эфире «360».

Он отметил, что в пятницу, 30 октября, он должен сделать вторую прививку от COVID-19.

При этом губернатор добавил, что ранее у него не были обнаружены антитела.

«Вот завтра я должен делать вторую прививку. И я надеюсь, что какая-то защита появится», — заключил Воробьев.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 45 млн заболевших, почти 33 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 1,5 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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