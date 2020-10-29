В подмосковной Рузе на территории промзоны произошел крупный пожар

В Подмосковье в городском округе Руза произошел пожар на территории промзоны. Об этом сообщает РИА «Новости».

На площади 2,5 тыс. кв метров горят мешки с пластиковыми отходами.

В МЧС уточнили, что промзона находится в поселке Дорохово на улице Стеклозаводская.

В ведомстве добавили, что пожару был присвоен второй уровень сложности. Возгорание локализовано на площади 900 кв м.

Информация о пострадавших не приводится.

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