В Москве наибольшее заражение COVID-19 происходит в офисах

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что наибольшее число новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 происходит в офисах. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Градоначальник уточнил, что на удаленный режим работы переведены 1,2 млн человек, а именно 10% населения Москвы.

«Что очень важно, мы видим, что наибольшее заражение происходит именно в сегменте офисов», — подчеркнул Собянин.

В эфире телеканала «Россия 24» он сообщил, что Москва в настоящее время на 100% обеспечена всеми необходимыми лекарствами для борьбы с коронавирусом. Кроме того, столичные медики справляются с числом поступающих госпитализированных с инфекцией.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано почти 43,5 млн заболевших, около 32 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 1,5 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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