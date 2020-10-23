Новый блок Ленинградской АЭС-2 выдал первый ток

Новый энергоблок №2 Ленинградской АЭС-2 (по другой классификации — блок №6 Ленинградской АЭС) начал работу и выдал первый ток в энергосистему России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на департамент коммуникаций входящего в госкорпорацию «Росатом» концерна «Росэнергоатом».

«Состоялось первое включение в сеть энергоблока с реактором ВВЭР-1200. Новый энергоблок был синхронизирован с сетью и вышел на мощность 240 МВт», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что это стало одним из главных событий в российской атомной энергетике последних лет.

Ввод блока №2 ЛАЭС-2 в промышленную эксплуатацию запланирован на 2021 год.

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