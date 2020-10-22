Греция частично вводит комендантский час на фоне COVID-19

Греческие власти приняли решение ввести комендантский час в некоторых районах страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое решение было принято на фоне продолжающейся пандемии коронавируса SARS-CoV-2.

Так, передвижение в течение 4,5 часа после 00.30 запрещено в тех районах, где зафиксирован высокий уровень заболеваемости коронавирусом.

Премьер-министр страны Кириакос Мицотакис отметил, что рост числа новых случаев COVID-19 связан не только с увеличением объемов проводимого тестирования.

«Вторая волна сложнее. Сейчас вирус поражает людей всех возрастов, но особенно молодых людей. И он пронизывает регионы, города и даже районы. Ближайшие месяцы будут тяжелыми», — сказал Мицотакис.

Он также добавил, что в стране вводится всеобщий масочный режим.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 41,1 млн заболевших, более 20 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили свыше 1,4 млн человек с COVID-19. РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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