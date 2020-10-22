Путин: нет необходимости возвращаться к весенним ограничительным мерам

Президент России Владимир Путин в рамках заседания международного клуба «Валдай» заявил, что в России отсутствует необходимость вводить жесткие ограничительные меры, которые ранее были установлены весной. Трансляция мероприятия ведется в YouTube.

Однако он указал на необходимость скорректировать механизмы оказания поддержки для ряда отраслей.

По его словам, на данный момент отсутствует необходимость закрытия предприятий.

Глава государства отметил, что в ситуации с коронавирусом российская медицина сработала эффективно.

«Сейчас у нас резервы созданы, резервы коечного фонда, лекарства появились, протоколы лечения появились, медики наши уже понимают и знают, что и как нужно делать. Уверенность пришла в том, что мы можем справиться с этими проблемами», — заключил Путин.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 41,1 млн заболевших, более 20 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили свыше 1,4 млн человек с COVID-19. РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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