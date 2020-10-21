Испания стала первой страной ЕС с более чем миллионом заболевших COVID-19

Испания стала первой европейской страной с числом выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, превышающим миллион. Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers.

Так, положительный результат теста на COVID-19 получили 16 973 человека за сутки и всего за время пандемии 1 046 641 гражданин.

При этом число летальных исходов выросло на 156 пациентов до 34 366 скончавшихся.

Испания занимает в общем рейтинге среди стран пятое место по количеству зараженных за время пандемии.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 41,1 млн заболевших, более 20 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили свыше 1,4 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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