Глава минздрава КБР заразился COVID-19

Министр здравоохранения Кабардино-Балкарии Рустам Калибатов получил положительный результат анализов на коронавирус SARS-CoV-2. Об этом ведомство написало в Instagram.

В публикации уточнили, что глава ведомства находится на домашнем карантине, он также перешел на дистанционный режим работы.

Минздрав КБР добавил, что Калибатов переносит болезнь в форме средней степени тяжести.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 41,1 млн заболевших, более 20 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили свыше 1,4 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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