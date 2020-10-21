Участник испытаний «Спутник V», депутат ГД Валерий Гартунг заразился COVID-19

Депутат Госдумы Валерий Гартунг получил положительный результат анализов на новый тип коронавируса COVID-19. Об этом сообщает «Интерфакс».

Гартунг отметил, что ранее принимал участие в испытаниях противокоронавирусной вакцины «Спутник V». По его мнению, результаты теста на COVID-19 являются следствием получения плацебо.

Депутат подчеркнул, что на данный момент чувствует себя хорошо, у него нет никаких симптомов заболевания, в том числе температуры. Он уточнил, что продолжает работать в удаленном режиме.

«Антитела не проверяли. Не прошел должный период. Эта проверка должна была проводиться после второго укола через три недели, а прошло только две недели», — подчеркнул Гартунг.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 39,1 млн заболевших, более 29 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили свыше 1,3 млн человек с COVID-19. РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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