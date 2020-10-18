Академик объяснил, что снижение антител к COVID-19 не означает исчезновения иммунитета

Академик РАН, директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян рассказал о влиянии снижения уровня антител к новому типу коронавируса COVID-19 на ослабление иммунитета к нему. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее он рассказал, что до 15-20% переболевших коронавирусом теряют антитела, которые были выработаны во время болезни. По его словам, это снижение происходит в течение 1 — 2 месяцев.

Академик подчеркнул, что потеря антител не говорит об исчезновении иммунитета к COVID-19.

При этом он уточнил, что организмы бывших COVID-пациентов продолжают вырабатывать и сохранять антитела, однако их уровень может снижаться. Из-за этого, добавил Тотолян, тест-системы не всегда могут их распознать.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 39,1 млн заболевших, более 29 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили свыше 1,3 млн человек с COVID-19. РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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