На Камчатку направили криминалистов СК
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил на Камчатку криминалистов. Об этом сообщает РИА «Новости».
Специалисты Главного управления криминалистики должны будут провести исследование проб, которые были взяты в регионе на месте возможной экологической катастрофы.
Кроме того, глава СК поручил доложить ему об итогах проведенной проверки.
В субботу, 3 октября, глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов обратился к Минприроды, Росприроднадзору и природоохранной прокуратуре с просьбой предоставить подробные данные об экологической ситуации в районе Халактырского пляжа на Камчатке.
Ранее специалисты гидрометслужбы обнаружили превышение содержания фенола и нефтепродуктов в прибрежной зоне в районе Халактырского пляжа на Камчатке. Там же, по данным местных жителей, был зафиксирован массовый выброс морских животных на берег.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Медведев призвал рассказать общественности о ситуации на Камчатке
— Солодов назвал две возможные причины загрязнения воды на Камчатке
— В Кремле ждут, что ситуация с загрязнением на Камчатке прояснится до конца недели