В московском метро избили кашляющую пассажирку без маски

Антон Демидов

В метро Москвы избили кашляющую женщину, на которой не была надета маска. Соответствующее видео появилось в сети.

Как стало известно, инцидент случился на станции «Профсоюзная». Мужчина толкнул женщину, стоявшую возле него на платформе. После того, как они сели в вагон, он кинулся на пассажирку с кулаками.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 35 млн заболевших, 24,3 млн человек выздоровели, а более 1 млн пациентов — умерли. В России выявили уже более 1,2 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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