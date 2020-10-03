Когда можно будет захоронить Ленина, рассказали в РПЦ

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион заявил, что РПЦ просит подходить к вопросу захоронения тела Владимира Ленина осторожно. Об этом он сказал в эфире «России 24».

Архиерей РПЦ подчеркнул, что принять соответствующее решение можно, когда оно не будет вызывать резонанс в обществе.

«Я не сомневаюсь в том, что раньше или позже тело этого человека будет захоронено. Другое дело, когда это произойдет, при каких обстоятельствах это произойдет», — сказал Иларион.

Священнослужитель отметил, что из-за начавшихся при Ленине репрессий и «красного террора» он не должен лежать на Красной площади. Однако он напомнил, что есть люди, которые могут отнестись к захоронению особенно остро.

По его словам, если тело Ленина будет захоронено сейчас, то это станет «посягательством на веру» тех, для кого оно остается святыней.

Митрополит заключил, что после захоронения Мавзолей следует оставить как архитектурный памятник и использовать в качестве музея репрессий.

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