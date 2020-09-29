17% россиян сделали прививки от гриппа
Карина Казанцева
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17% россиян сделали прививки от гриппа, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Об этом пишет РИА «Новости».
«Охват сегодня составляет практически 17% населения страны», — сказал Мурашко на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.
Министр добавил, что по сравнению с прошлым годом прививки сделали на пять миллионов россиян больше.
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