Уголовное дело возбуждено после избиения активиста Егора Жукова

Полиция возбудила уголовное дело после избиения в Москве активиста Егора Жукова. Об этом сообщают РИА «Новости».

Ранее пресс-секретарь «Команды Жукова» Стас Топорков со ссылкой на очевидцев сообщил, что на активиста напали у его дома два человека. Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», где работает Жуков, Алексей Венедиктов рассказал, что журналист был в полиции с адвокатом, где его осмотрели врачи и рекомендовали сделать МРТ. Жукова доставили в больницу, однако от госпитализации он отказался.

По словам источника агентства в правоохранительных органах, в полицию поступило заявление от Жукова о нападении и причинении телесных повреждений. В результате было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Побои».

Жуков был арестован в августе 2019 года по обвинению в организации беспорядков 27 июля в Москве. Позже студенту предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму. В декабре суд приговорил Жукова по обвинению в призывах к экстремизму к трем годам условно.

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