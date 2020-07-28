В РАН рассказали об особом влиянии вина на россиян

Натуральное вино может вызвать негативную реакцию со стороны желудочно-кишечного тракта у россиян, так как, в отличии от Европы, в России не сформирована «винная культура», считает главный научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН Владимир Ковальзон. Об этом сообщает радио Sputnik.

Вино может вызывать у россиян изжогу, в то время как европейцы «приучены пить вино», их ферментная система и желудок привыкли к употреблению этого напитка, отмечает эксперт. По его словам, во Франции, Италии и Испании «все знают, какое вино и когда надо пить» и как сочетать вино с едой.

Каждый человек должен сам подобрать вино, которое не будет вызывать у него изжоги и боли в животе, отметил Ковальзон. Он также напомнил, что нужно соблюдать меру и не употреблять алкоголь в токсичных дозах.

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