Арестован обвиняемый в убийстве иностранного студента в Волгограде

Центральный районный суд Волгограда арестовал Виталия Васильева, обвиняемого в убийстве иностранного студента медуниверситета города, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерину Вальковскую.

Васильев заключен под стражу на два месяца, до 21 августа текущего года, отметила Вальковская. Ему предъявлено обвинение по статье об убийстве.

13 июня в центре Волгограда было обнаружено тело 17-летнего иностранного студента медицинского университета. Студенту было нанесено несколько ножевых ранений в различные части тела. Жертва скончалась на месте преступления. Ранее сообщалось, что в причастности к преступлению подозревается житель Волгограда 1998 года рождения — Виталий Васильев.

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