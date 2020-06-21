В Смоленске задержан подозреваемый в убийстве студента в Волгограде
В Смоленске задержан подозреваемый в совершении убийства иностранного студента в Ворошиловском районе Волгограда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Волгоградской области.
Там уточнили, что в Смоленск выехали сотрудники волгоградского СУ СК для проведения процессуальных действий.
Подозреваемый будет этапирован в Волгоград, добавили в пресс-службе.
13 июня в центре Волгограда было обнаружено тело 17-летнего иностранного студента медицинского университета. Студенту было нанесено несколько ножевых ранений в различные части тела. Жертва скончалась на месте преступления. Ранее сообщалось, что в причастности к преступлению подозревается житель Волгограда 1998 года рождения — Виталий Васильев.
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