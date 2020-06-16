Адвокат обратится в ЕСПЧ из-за публикации видео ссоры Соколова и Ещенко

Защищавший историка Олега Соколова с момента его задержания адвокат Александр Почуев заявил, что собирается подать жалобу в связи с утечкой данных по уголовному делу. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он уточнил, что планирует обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Адвокат недоволен тем, что появившаяся в Сети видеозапись формирует негативное общественное мнение и развязывает травлю в отношении Соколова.

По его словам, такие действия нарушают равенство сторон и могли оказать влияние на объективность суда, следствия и экспертов.

Речь идет о попавшем в интернет видео, на котором запечатлена последняя ссора Соколова с убитой аспиранткой Анастасией Ещенко.

По данным следствия, 7 ноября 2019 года в Петербурге Соколов застрелил аспирантку и свою возлюбленную Ещенко. Через два дня историк расчленил тело, чтобы уничтожить его. 9 марта доцента вытащили из реки Мойки, куда он случайно упал, когда пытался выбросить останки девушки. Соколов признал свою вину и назвал мотивом преступления ссору с возлюбленной.

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