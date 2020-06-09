Коронавирус выявлен у мэра Хабаровска Кравчука

Мэр Хабаровская Сергей Кравчук сообщил, что у него обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

Известно, что накануне главу города и его супругу госпитализировали с подозрением на COVID-19.

«У моей супруги, к счастью, результат отрицательный. Но она остается на лечении. Также получил результаты своего теста на COVID-19. К сожалению, результат положительный», — написал Кравчук.

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В настоящее время мэр находится под наблюдением врачей.

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По состоянию на 9 июня в России выявлено 485 253 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6 142 летальных исхода, выздоровело 242 397 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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