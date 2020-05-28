Цимбалюк ответил на выпад Соловьева, назвавшего его «пропагандистом нацистской машины»

Украинский журналист Роман Цимбалюк ответил цитатой Владимира Путина на критику в свой адрес со стороны телеведущего Владимира Соловьева.

«В данном случае могу только процитировать президента Российской Федерации Владимира Путина, который несколько лет назад рассказывал о том, что его в питерских дворах учили: кто как обзывается, тот так и называется», — напомнил журналист в беседе с «Газетой.Ru».

Он уточнил, что скандальные высказывания Соловьева не следует воспринимать серьезно.

«Владимир Рудольфович не просто так один из самых оплачиваемых российских пропагандистов. Его задача – переводить акцент общественного внимания на те темы, которые не являются важными. Он с этим прекрасно справляется. Тут нужно отдать должное его профессионализму», — пояснил Цимбалюк.

Ранее Владимир Соловьев назвал украинского журналиста «пропагандистом нацистской машины». Поводом для такого высказывания стал вопрос Цимбалюка пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову о том, является ли утверждение, что Владимир Зеленский – «нацист», официальной позицией России.

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