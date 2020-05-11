Стала известна причина смерти экс-губернатора Рязанской области Ковалева

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Член Совета Федерации от Рязанской области и бывший губернатор региона Олег Ковалев умер от остановки сердца. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу комитета Совфеда по регламенту Вячеслава Тимченко.

По его словам, смерть Ковалева не имеет никакого отношения к коронавирусной инфекции.

Ковалев скончался в ночь на понедельник, 11 мая. Он умер в возрасте 71 года.

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