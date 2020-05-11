Путин рекомендовал регионам сохранить закупки социальных услуг у НКО
Президент РФ Владимир Путин рекомендовал губернаторам не сокращать объемы закупок социальных услуг у некоммерческих организаций на фоне пандемии коронавируса, сообщается на сайте Кремля.
«Обеспечить своевременную оплату социальных услуг некоммерческих организаций и сохранение объема закупок таких услуг, в первую очередь услуг по оказанию медико-социальной и психолого-педагогической помощи», — говорится в сообщении.
Кроме того, президент поручил губернаторам начать разработку дополнительных мер поддержки для социальных организаций, в том числе по налоговым вопросам. В качестве предлагаемых мер также приводится отсрочка по выплате арендной платы за помещения, которые находятся в муниципальной собственности.
Доложить о принятых мерах в регионах губернаторам необходимо до 1 июня 2020 года, а в дальнейшем в течение каждого месяца.
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