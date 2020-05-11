Путин рекомендовал регионам сохранить закупки социальных услуг у НКО

<img src="//img.gazeta.ru/files3/803/13052803/RIAN_6223847.HR-pic905-895x505-82809.jpg">

Президент РФ Владимир Путин рекомендовал губернаторам не сокращать объемы закупок социальных услуг у некоммерческих организаций на фоне пандемии коронавируса, сообщается на сайте Кремля.

«Обеспечить своевременную оплату социальных услуг некоммерческих организаций и сохранение объема закупок таких услуг, в первую очередь услуг по оказанию медико-социальной и психолого-педагогической помощи», — говорится в сообщении.

Кроме того, президент поручил губернаторам начать разработку дополнительных мер поддержки для социальных организаций, в том числе по налоговым вопросам. В качестве предлагаемых мер также приводится отсрочка по выплате арендной платы за помещения, которые находятся в муниципальной собственности.

Доложить о принятых мерах в регионах губернаторам необходимо до 1 июня 2020 года, а в дальнейшем в течение каждого месяца.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин поручил выделить деньги на доплаты тем, кто помогает инвалидам и детям

— В России установят льготное исчисление стажа для сражающихся с COVID-19 медиков

— Путин поручил скорректировать меры по борьбе с коронавирусом в России