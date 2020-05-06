Мурашко: мужчины болеют коронавирусом тяжелее женщин
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Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что мужчины болеют коронавирусом тяжелее женщин. Об этом он заявил на заседании с президентом России Владимиром Путиным.
Также он отметил, что с наибольшими осложнениям сталкиваются люди старше 60 лет.
«Тяжелые формы течения чаще встречаются у пациентов старше 60 лет и у пациентов, страдающих артериальной гипертензией, сахарным диабетом, ожирением. Мы видим, что мужчины болеют тяжелее, чем женщины», — пояснил Мурашко
По его словам, на выплаты медперсоналу правительство направило 45,7 млрд рублей.
Также он сообщил, что к работе с пациентами с коронавирусом привлечены около 41 тыс. студентов, ординаторов и аспирантов.