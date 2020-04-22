Путин назначил нового замглавы СК России
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Президент России Владимир Путин назначил на должность заместителя председателя Следственного комитета страны Эдуарда Кабурнеева. Соответствующее распоряжение появилось на портале правовой информации.
Как отмечается, Кабурнеев является генерал-лейтенантом юстиции.
«Назначить <...> Кабурнеева заместителем председателя СК РФ, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.
Указ датирован 22 апреля и вступает в силу со дня его подписания.
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