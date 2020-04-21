Алиханов заявил о возможном ослаблении режима самоизоляции

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил президенту России Владимиру Путину, что ситуация с коронавирусом в регионе находится под контролем и возможно ослабление режима самоизоляции, передает ТАСС.

По словам Алиханова, власти области уже подготовили план постепенного открытия секторов экономики. Однако они не хотят торопиться с его реализацией, чтобы не допустить распространения болезни.

«Тем не менее, исходя из ситуации, которая будет складываться с заболеванием, будем принимать решения об ослаблении этого режима. Надеюсь, что ситуация сильно ухудшаться уже не должна», — сказал Алиханов.

Он сообщил, что в Калининградской области было зарегистрировано 144 случая заражения коронавирусом, только один находится в тяжелом состоянии, вылечились 41 человек, один умер.

Губернатор отметил, что это неплохой показатель для текущей ситуации.

В России на данный момент зарегистрировано 52 763 случая заражения коронавирусом, 456 умерли, 3 873 вылечились.

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