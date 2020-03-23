Украина запретила гражданам туристические авиаперелеты за границу
Правительство Украины с полудня 24 марта закрывает аэропорты для совершения туристических поездок за рубеж. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
«С 12.00 24 марта также будет запрещен вылет пассажиров в авиапутешествия с целью туризма. Прошу прощения за неудобства, но это вынужденные меры для препятствования распространению коронавируса», — написал министр.
Он также указал на то, что кабмин страны принял решение закрыть все аэропорты страны, кроме столичного «Борисполя». Сроки планируемого окончания принятых мер Криклий не обозначил.
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