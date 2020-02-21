Запрет переговоров о передаче территорий РФ впишут в Конституцию

В российскую Конституцию внесут поправку о запрете переговоров о передаче территорий России. Об этом сообщает сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на рабочую группу по изменению Конституции страны.

Отмечается, что автором соответствующей инициативы, которую поддержал президент России Владимир Путин стал артист Владимир Машков.

Уточняется, что введенная в основной закон России формулировка «запрещаются действия, направленные на отчуждение территорий РФ» коснется всех находящихся на российской территории граждан, в том числе и иностранцев.

Также сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас добавил, что конституционный запрет будет наложен на переговоры депутатов с другими странами о землях. Он заключил, что конкретного решения, которое предусмотрит ответственность за нарушения данной поправки, пока нет.

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