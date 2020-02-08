В американском казино около 200 человек заразились норовирусом

После посещения казино в США около 200 человек заразились норовирусом. Об этом сообщает местный телеканал WVUE.

Отмечается, что инцидент произошел в городе Лейк-Чарльз, штат Луизина, где вспышка вируса в казино L'Aubergeбыла зафиксирована на прошлой неделе.

По словам руководителя минздрава штата Лейси Кавано, норовирус является очень заразным, поскольку наблюдается случай его передачи внутри общества.

Уточняется, что норовирус является причиной возникновения острой кишечной инфекции также именуемой кишечным или желудочным гриппом.

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