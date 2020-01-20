Путин предложил назначить Краснова генпрокурором вместо Чайки

Президент России Владимир Путин внес кандидатуру замглавы СК Игоря Краснова на должность генпрокурора, передает РИА «Новости».

Сообщается, что Юрий Чайка покидает пост и переходит на новую работу.

«Владимир Путин внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру заместителя председателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на должность генерального прокурора РФ», — сообщили в пресс-службе президента.

Краснов расследовал ряд резонансных уголовных дел: покушение на Анатолия Чубайса в 2005 году, дело националистического движения «БОРН», убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой в 2009 году, дело «белгородского стрелка» Сергея Помазуна, хищения на космодроме «Восточный». 28 февраля 2015 года генерал Краснов возглавил следственную группу по делу об убийстве Бориса Немцова.