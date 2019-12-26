Адвокат назвал «слухами» информацию о найденных останках убитой Соколовым аспирантки

Адвокат историка Олега Соколова Александр Почуев прокомментировал «Газете.Ru» появившуюся информацию о якобы найденных останках убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко.

Ранее адвокат матери погибшей Александра Бакшеева рассказала, что останки тела были найдены в реке в черте Петербурга, сообщили в телеграм-каналах.

Почуев назвал эти обсуждения «слухами» ради очередного «хайпа».

«Такой информации у меня нет, и разглашение подобной информации является нарушением следственной тайны. Кто и зачем распространяет эти слухи — очевидно ради очередного «хайпа». Даже если и обнаружили что-то подобное, то надлежащую оценку этому даст следствие, после проведения экспертизы. Хотя вряд ли это будет иметь какое-либо значимое доказательственное значение. Историк Соколов итак чистосердечно во всем признался, раскаялся и извинился перед родственниками», — отметил Почуев.

По его словам, почти все следственные действия по этому делу окончены. Он передал соболезнования родным жертвы.

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