Глава СПЧ ответил на обвинения Екатерины Винокуровой

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Глава СПЧ Валерий Фадеев в разговоре с «Газетой.Ru» ответил на обвинения Екатерины Винокуровой после ее вопросов президенту России Владимиру Путину.

«Что касается вопроса про Беслан, он и предложения по нему были поддержаны членами президиума СПЧ и мною. Откуда взялась история про то, что Екатерину хотели наказать за этот вопрос, мне неизвестно», — сообщил Фадеев.

На вопрос о том, блокировалась ли передача документов президенту, Фадеев ответил отрицательно.

«Нет, у меня никаких документов нет, которые Винокурова собиралась передавать президенту. Другие предложения и доклады, подготовленные членами Совета, большинство уже переданы моими письмами. Что-то еще в работе. Все материалы будут переданы, безусловно», — пояснил собеседник издания.

На вопрос о том, обсуждается ли исключение Винокуровой из СПЧ, глава Совета заявил: «это фантазии, не знаю чьи».

На вопрос о том, кричал ли он на журналистку, Фадеев сообщил: «почитайте, есть уже комментарии моих коллег-членов СПЧ».

Ранее член СПЧ, журналистка Екатерина Винокурова рассказала в интервью, что глава совета Валерий Фадеев накричал на нее. Также, по ее словам, Путину не были переданы ее доклады.

10 декабря Винокурова задала Путину несколько вопросов, в том числе, о помощи пострадавшим при теракте в Беслане и о деле журналиста Ивана Голунова.