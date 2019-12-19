Росгвардия обеспечила эвакуацию прохожих с места стрельбы в Москве

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Сотрудники Росгвардии приняли все меры для обеспечения безопасности на месте стрельбы в центре Москвы, заявил представитель ведомства Валерий Грибакин. Об этом сообщает «Интерфакс».

Наряды вневедомственной охраны Росгвардии прибыли на место происшествия сразу после получения сигнала, отметил Грибакин. Для обеспечения безопасности прохожих было организовано оцепление и обеспечена эвакуация граждан.

В мероприятиях на месте стрельбы участвовали специальные подразделения Росгвардии, среди сотрудников ведомства пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что неизвестный, устроивший стрельбу у здания ФСБ в центре Москвы, убит.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов в результате стрельбы.

В четверг, 19 декабря, неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка. Президенту России Владимиру Путину также сообщили о нападении.

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