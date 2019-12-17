Адвокат Соколова опроверг завершение экспертизы на вменяемость

Адвокат Александр Почуев, который представляет интересы обвиняемого в убийстве Олега Соколова, не подтвердил «Газете.Ru» сообщения о том, что его подзащитного признали вменяемым.

«Информация неподтвержденная, похожая на информационный вброс», — сказал Почуев.

Ранее в СМИ появилась информация, что Соколов признан экспертами вменяемым.

7 ноября Олег Соколов застрелил Анастасию Ещенко, а затем расчленил ее тело. После этого его задержали и заключили под стражу до 8 января 2020 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Адвокат Соколова рассказал о попытках историка покончить с собой

— Новый год за решеткой: историка Соколова не отпустили домой

— Историк Соколов рассказал про отношения с убитой аспиранткой