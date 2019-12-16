Путин подписал закон об ограничении выезда за рубеж экс-сотрудникам ФСБ

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому станет возможным введение временного запрета на выезд из России для граждан, уволенных с военной службы в органах ФСБ. Об этом информирует ТАСС.

Уточняется, что данное ограничение может быть установлено со дня отставки сотрудника с военной службы и на срок до пяти лет. В каком порядке будут приниматься соответствующие решения, предстоит решить ФСБ.

Целью данной меры, по словам главы комитета Совета Федерации по законодательству Андрея Клишаса, является безопасность самих сотрудников органов ФСБ.

Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Бокова рассказала, что в нынешнем законодательстве уже содержится временное ограничение права гражданина России на выезд из страны, если он проходит государственную службу в органах ФСБ. Также в нем имеется право установления запрета на выезд военнослужащего до окончания срока соответствующего контракта. По ее словам, закон должен расширить перечень этих ограничений на момент увольнения со службы.

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