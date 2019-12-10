Путин рассказал о найденной поисковиками могиле своего брата

Президент России Владимир Путин рассказал, как добровольцы из поисковых отрядов нашли место захоронения его брата, который погиб во время блокады Ленинграда, передает РИА «Новости».

Брат Путина оказался захоронен на Пискаревском мемориальном кладбище.

По словам главы государства, даже у его родителей не было информации о месте захоронения.

«Мне поисковики моего брата нашли, который на Пискаревке захоронен оказался, родители даже не знали», — сказал Путин.

Он отметил, что знает по себе, что поисковики занимаются благородной и хорошей работой.

Владимир Путин был третьим сыном в семье — у него было два старших брата, которые умерли до его рождения. Виктор Путин от дифтерии во время блокады Ленинграда (1940—1942), а Альберт умер до начала Великой Отечественной войны.