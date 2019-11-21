Путин откроет движение по МЦД

close
Президент России Владимир Путин Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Российский президент Владимир Путин приедет на открытие Московских центральных диаметров и запустит движение по маршрутам. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля, передает РИА «Новости».

Глава государства посетит торжественное мероприятие, запланированное на четверг, 21 ноября.

Московские центральные диаметры свяжут Москву с Подмосковьем и позволят сократить время в пути. При запуске МЦД заработает единая билетная система, сервисы и навигация.

Общая протяженность первых двух маршрутов: Белорусско-Савеловского (МЦД-1) и Курско-Рижского (МЦД-2) (это 57 станций) составляет 132 км.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

По первым маршрутам МЦД полетят модернизированные «Иволги»

Москвичи пересядут на беспилотные поезда через 2 года

Метро не выйдет за пределы Москвы