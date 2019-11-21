Путин откроет движение по МЦД
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Российский президент Владимир Путин приедет на открытие Московских центральных диаметров и запустит движение по маршрутам. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля, передает РИА «Новости».
Глава государства посетит торжественное мероприятие, запланированное на четверг, 21 ноября.
Московские центральные диаметры свяжут Москву с Подмосковьем и позволят сократить время в пути. При запуске МЦД заработает единая билетная система, сервисы и навигация.
Общая протяженность первых двух маршрутов: Белорусско-Савеловского (МЦД-1) и Курско-Рижского (МЦД-2) (это 57 станций) составляет 132 км.
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